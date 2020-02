Como fazer um cinto de correntes cheio de personalidade para arrematar o visual

Material

· 10 m de corrente fina

· 1 argola pequena

· 2 argolas médias

· 1 argola grande

· 2 argolas finas

· 5 argolas de encaixe

· 1 fecho

· Alicate de bijuteria



Como fazer

Meça as correntes ao redor dos quadris, deixando 15 cm livres para as argolas. A partir dessa medida, dobre-as várias vezes até acabar toda a corrente. Prenda cada uma das pontas nas argolas finas com o auxílio de um alicate. Em seguida, fixe as peças médias, usando sempre o aviamento de encaixe. Da mesma forma, coloque a argola pequena e o fecho em um dos lados. Por fim, aplique o elo maior no lado oposto ao do fecho.



Como usar



Caído sobre os quadris, ele cria pontos de luz no visual e evidencia essa região. Combine com jeans, saias ou calças de cintura alta. Prefira correntes em tons de prata ou ouro velho, que são mais fáceis de usar do que as douradas.