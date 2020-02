Como fazer um aplique de franjas em vestido de festa

Com um vestido todo de franjas, a atriz Débora Bloch optou por poucos acessórios para arrematar o look

Foto: Marcio Irala



Como usar

Reserve-o para um evento à noite. Para não ficar parecendo fantasia, combine com peças de outro estilo, como o rock.





Material

· 1 vestido liso

· 1 tira de franjas com 3 m de comprimento



Como fazer

Corte a tira de franjas em seis partes iguais, seguindo a mesma largura do vestido. Costure a primeira tira a 8 cm da barra, no lado direito da peça. A segunda deve ser colocada 8 cm acima da primeira e a terceira 8 cm acima da segunda. Repita as medidas na parte de trás. Para conseguir um resultado uniforme, costure as tiras a máquina. Se quiser um efeito mais poderoso, aumente as camadas e costure as franjas em todo o vestido.