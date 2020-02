Como conservar suas roupas

Cuide bem das suas roupas para que

elas durem mais tempo

Foto: Getty Images

Roupas sem vinco

Use água morna para umedecer as roupas antes de passar o ferro. Elas ficarão úmidas rapidamente e por igual, evitando vincos.

Novos ares

De vez em quando, deixe gavetas e armários abertos para que o ar circule.

Camisas branquíssimas

Para limpar o colarinho das camisas, passe xampu de cabelo com um pincel antes de lavar na máquina. A fórmula do xampu possui ingredientes que ajudam a dissolver gorduras do corpo que ficam concentradas nas peças de roupa.

Fiapo nas roupas

Se a roupa estiver cheia de fiapos, esfregue uma esponja de náilon logo após passar o ferro. Com a roupa quente, os fios grudados saem com facilidade.

Esticou?

Essa é uma fórmula simples e eficiente para punhos ou barras de casacos de lã esgarçados. Mergulhe a peça em água quente e depois seque com secador, no ar quente. Eles vão encolher por conta da alta temperatura e voltarão ao normal.

Foto: Getty Images

Nada de branco amarelado

Peças brancas de pouco uso que ficam guardadas por muito tempo devem ser envolvidas em papel ou pano azul. Dessa forma, elas não ganham aquele tom amarelado que aparece com o tempo.

Espaço de sobra

Separe roupas da estação oposta e guarde-as em sacos naquele espaço de cima do armário. Faça furinhos para que as peças fiquem ventiladas. Não guarde nada sem lavar. Com certeza, vai sobrar espaço na parte de baixo do guarda-roupa.

Pimenta para espantar traças

Roupas de lã que ficam muito tempo na gaveta acabam virando alvo de traças. Guarde essas peças em sacos para evitar o ataque das roedoras e espalhe grãos de pimenta-do-reino pelas gavetas. Seus casacos ficarão a salvo!