Com o look mais lindo do festival, Iza brilha no Lollapalooza

Pesadão-dão! Iza mostrou neste domingo (7) que realmente não está para brincadeira. Ela subiu ao palco Adidas no Lollapalooza, em São Paulo, apenas com o melhor look do festival. Com um body de mangas longas feito especialmente para ela pela Rosa Chá e coturnos, ela realmente arrasou.

A peça combina brilhos bordados e transparência, com detalhes em verde, vermelho e amarelo, cores que remetem ao reggae e que a cantora gosta muito de usar.

A beleza, assinada por Mary Saavedra, usa a cor verde também nos olhos, e os lábios delineados.

Uau!