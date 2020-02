Colete de crochê: aprenda a fazer

Material

· 3 novelos com 500 m na cor azul-marinho (2625), da linha Anne, da Círculo

· Agulha para crochê n° 2,5 mm

· Agulha para costura



Pontos empregados

Ponto (p.)

Correntinha (corr.)

Ponto baixíssimo (p.bx.)

Ponto baixo (p.b.)

Ponto alto (p.a.)

Ponto alto relevo pegando pela frente (p.a.r.): se pega pela frente o p.a. da carreira de baixo

Ponto barra: (1 p.a.r.) para frente, 1 (p.a.r.) para trás



Execução



O colete é feito sem cavas. acompanhar diagrama 1.

Costas: faça um cordão com 60 cm de correntinhas. Trabalhe o ponto conforme o diagrama 2, por 73 cm reto e arremate.

Frente: faça um cordão com 30 cm de correntinhas. Trabalhe o ponto conforme o diagrama 2, reto, por 47 cm. Do lado do decote comece a diminuir os pontos, 1 ponto a cada carreira por mais 26 cm, trabalhe reto até atingir a altura de 73 cm, no total. Trabalhe a outra frente invertendo o lado do decote.



Acabamento e montagem

Com a agulha de mão costure com pontos invisíveis com a mesma linha do trabalho, os ombros, una as costas às frentes pelas laterais deixando 26 cm sem costurar, para fazer as mangas. Trabalhe ao redor das mangas o ponto barra em relevo por 4 carreiras e arremate. Trabalhe ao redor do decote e do início do trabalho o ponto barra em relevo por 5 carreiras e arremate.