Clássico renovado: produtos para mergulhar na tendência das pérolas

Se antes elas eram vistas como acessórios caretas, as pérolas agora chegam como item-desejo, tanto em produções discretas, quanto nas mais ousadas. Aproveite a tendência com as nossas inspirações e se jogue sem erro.

2) Sandália, Amaro, R$189,90

3) Top, Loulou, na Farfetch, R$3222,00

4) Bolsa 0771, na Farfetch, R$2151

5) Cinto, Renner, R$179,90

6) Brincos, Renner, R$29,90

8) Sandália, Havaianas, na Marisa, R$32,99

9) Pendente, Tiffany & Co, R$6550,00

10) Colar, Tiffany & Co, R$4300,00

