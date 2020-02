Christian Louboutin cria salto gigantesco inspirado no balé

Sapatos de Christian Louboutin

Foto: Reprodução

O designer de sapatos Christian Louboutin – queridinhos das celebridades nacionais e internacionais – acaba de criar um sapato que tem o salto que já é considerado um dos mais alto do mundo.

A peça – veja na imagem acima – é inspirada no balé e será leiloado nos próximos dias, em Londres. O dinheiro arrecadado com o calçado será doado à equipe nacional de balé da Grã-Bretanha.



Famosas usam sapatos de Christian Louboutin

Foto: Getty Images



“Foi inevitável me inspirar na dança, pois dançar na ponta dos pés é o auge do salto alto! As pontas dos pés são o salto que deixam as bailarinas mais perto do céu”, filosofa o designer, em entrevista ao jornal “Daily Mail”.

O sapato assinado por Louboutin tem mais de 20 centímetros de salto e é feito de cetim com apliques de cristais e metais. O leilão também terá peças criadas por Giles Deacon, Erdem e Moschino, entre outras grifes de luxo.