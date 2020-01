Em alta, babados na barra do vestido favorecem as mulheres de pernas muito finas. As sandálias abotinadas podem encurtar a silhueta, mas a versão nude, no mesmo tom da pele, elimina o problema e cai bem nas baixinhas.

Vestido de algodão, Espaço, R$ 249. Sandálias de camurça, Villa Vittini, R$ 275. Brincos de metal, Fabrizio Giannone, R$ 400. Sombra Eyeshadow, Smashbox, R$ 89. Bolsa de píton, Lenny & Cia., R$ 2 382.

Jaime Alves Jaime Alves

Como o top de estilo nadador ressalta ombros largos, combine-o com um blazer. As sandálias com aplicações encurtam as pernas se usadas com calça preta. Por isso, mulheres pequenas devem optar por sapatos escuros.

Top de lurex, Ateen, R$ 349. Blazer de linho, Ricardo Almeida, R$ 728. Clutch de couro, Diesel, R$ 500. Calça jeans, Levi’s, R$ 320. Anel de ouro e ônix, Jack Vartanian, R$ 6 800. Sandálias de nobuk com aplicação de cristais, Schutz, R$ 429.

*Preços pesquisados em outubro/2014.