Casa de Criadores mostra novos talentos da moda em sua 29ª edição

Croqui da estilista Juliana Moryia

Foto: Divulgação

Começa nesta quarta-feira (8) a 29ª edição do evento de moda Casa de Criadores, com desfiles realizados no Museu Afro Brasil, em São Paulo, a partir das 19h.

A programação estreia com desfile alunos recém-formados no Senac, que apresentarão 50 criações. Há também marcas e estilistas selecionados por meio de outros projetos: Juliana Moriya, do IT MTV ELLE Fashion Fabric; Spirodiro, do Ponto Zero; e Thiago Schynider, do Fashion Mob.

A mineira Anna Paula Osório é outra novidade nesta temporada de verão 2012. Radicada em Brasília, ela apresenta coleção masculina da O.sório na quinta-feira (9). Já na sexta-feira (10) será a vez do cearense Mark Greiner.

Confira o line-up completo:

Quarta-feira (8)

19h – Talentos Senac 2010/2011

20h – Karin Feller, R. Rosner, Jadson Raniere e Der Metropol

Quinta-feira (9)

19h – Thiago Schynider, Jacinto, O.sório e Juss

20h – Weider Silveiro, Alê Brito, Arnaldo Ventura, Rober Dognani e Gustavo Silvestre

Sexta-feira (10)

19h – Juliana Moriya, Spirodiro, Luiz Leite e Gabriela Sakate

20h – Walério Araújo, Danilo Costa, Cynthia Hayashi, Mark Greiner e Sumemo