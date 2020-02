Campanha da Dior é acusada de racismo

Uma das imagens da campanha chinesa da Dior

A ideia era homenagear a estreia de uma nova loja da Dior na China, mas o trabalho do fotógrafo Quentin Shih, lançado no começo de setembro de 2010, não foi tão bem recebido pelos internautas.

As peças publicitárias, que mostram modelos com looks luxuosos da Dior em meio a trabalhadores e estudantes japoneses, todos vestidos da mesma forma, foram acusadas de racismo por leitores de blogs e sites de moda.

O fato de todos os chineses serem praticamente idênticos nas fotos e também a ausência de modelos asiáticas estão entre as reclamações feitas.

O barulho incomodou a grife e o profissional responsável pelos cliques – tanto que ele decidiu se pronunciar: “Meu objetivo era mostrar o poder do povo chinês unido e o socialismo, que faz parte da história da China”, disse o autor, segundo a imprensa internacional.

Quentin Shih acrescentou ainda que não usou modelos asiáticas, pois a Dior pediu para que ele trabalhasse com o elenco do seu desfile de alta costura, em Paris. “Escolhi oito modelos de acordo com as roupas usadas na apresentação que mais combinavam com a paleta de cores do meu trabalho.”

