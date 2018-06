Camisas para torcer pela seleção brasileira na Copa sem perder o estilo

Após longos quatro anos de espera, a Copa do Mundo FIFA 2018 está chegando! O primeiro jogo da seleção brasileira será no próximo dia 17 (domingo) às 15 horas, pelo horário de Brasília, contra a Suíça. Na sequência encaramos a Costa Rica no dia 22 (sexta-feira), às 9 horas, e depois a Sérvia no dia 27 (quarta-feira), às 15 horas. Depois, com muita torcida, seguimos para as oitavas de final.

Com o mundial se aproximando, várias marcas lançaram coleções-cápsula com blusas lindas para você torcer pela nossa seleção com muito estilo. Selecionamos algumas peças para você caprichar no seu look de torcedora:

Camisa Brasil 70’s

Por R$79,90, da Amaro

Camiseta Brasil com Flores

Por R$79,90, da Ziovara

–

Camisa Copa Brasil Off-White

Por R$139, da Canal Concept

–

Blusa retrô lurex

Por R$624, da Renata Campos

–

Blusa raglã

Por R$536, da Andrea Bogosian

–

Camiseta Copa Estampada

Por R$163, da Tufi Duek