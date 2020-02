Abra espaço no armário para as calças amplas

Foto: Getty Images

Deixe a calça skinny descansando e abra espaço no seu closet para as calças amplas e fluidas, que voltaram com força total. E não é para menos! Glamurosas e confortáveis, elas não passam despercebidas. O shape é exagerado com um perfume retrô. E o comprimento conta com versões mais curtas, mas também chega ao chão.