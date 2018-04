1 peça, 3 looks: como usar calça clochard

A calça clochard é uma peça versátil de cintura alta e cós largo. Ela deixa os looks despojados e modernos, servindo tanto para o trabalho, quanto para o lazer. A versão de alfaiataria, com elegância e frescor, pode ter caras diferentes dependendo da combinação feita.

Confira algumas ideias para se inspirar:

Verão flat

As cores vivas unidas com o tom clássico da sarja formam um look leve e perfeito para um curtir o final de semana ao ar livre.

CALÇA de sarja, Amaro, R$ 169,90*

CAMISA de poliéster, Forever 21, R$ 99,90*

TOP de algodão, Market 33 para OQVestir, R$ 149*

ÓCULOS de acetato, Livo, R$ 399*

COLAR de metal e acrílico, Thais Santoro Acessórios, R$ 1508

BOLSA de material sintético, Le Postiche, R$ 119,99*

MULES de couro, Flats, R$ 450*

Paleta sóbria

A clochard combinada com peças em tons neutros, com apenas um ponto de cor que chama atenção – nesse caso, nos pés – cria um visual sóbrio, ideal para usar no trabalho.

CALÇA de sarja, Amaro, R$ 169,90*

BODY de poliéster, R$ 214, e BODY de renda, R$ 299, ambos Intimissimi*

CINTO de material sintético, C&A, R$ 39,90*

BRACELETE de acrílico e metal, Thais Santoro Acessórios, R$ 180*

ESCARPINs de camurça, Tanara, 199,90*

De arrasar

A calça larguinha junto com um saltão formam uma combinação despojada, mas ao mesmo tempo chique. E a jaqueta jeans dá aquele charme extra!

CALÇA de sarja, Amaro, R$ 169,90*

JAQUETA de sarja, Forever 21, R$ 139,90*

BRINCOS de metal, Austral Acessórios, R$ 125*

CARTEIRA de material sintético, Animale para Shop2gether, R$ 328*

SANDÁLIAS de couro, Santa Lolla, R$ 269,90*

*Preços consultados em Fevereiro/2018. Sujeitos a alterações.