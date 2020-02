Cachecol de tricô da Fátima Bernardes

Sabe aqueles lindos cachecóis que Fátima Bernardes usou durante a copa? A artesã Luzane Lima que mandou os modelos tão charmosos para a apresentadora. Veja como usar (e fazer) 7 modelos de tricô para você arrasar nesse inverno! Gola de flor Linda e quentinha nesse inverno!

Foto: Fátima Bernardes/ Reprodução – Luís Prado Também chamada de cachecolar, essa gola é perfeita para quem trabalha no ar-condicionado, porque protege a garganta sem esquentar muito. Use com blusa lisa e sem gola volumosa, para que as duas não briguem.

Cachecol comprido

Foto: Luís Prado

1. Dobrado

Quem prefere casacos com texturas ou estampas vai acertar em cheio se escolher um cachecol liso, como este modelo longo preto. Ele mantém você aquecida sem roubar a cena do casaco, neste caso, um modelo acetinado.

2. Enrolado

Confeccionado com lãs grossas e cheias de texturas, esse cachecol fica melhor quando usado enrolado no pescoço. As pontas podem ficar para trás, para a frente ou uma para cada lado. Use com roupa lisa e neutra!

Cachecol curto

Foto: Luís Prado

3. Para trás

Feito com fios mesclados em várias cores, esse modelo rouba a atenção do look. Por isso, use-o com peças de tons sóbrios. Se tiver cabelo longo, prenda os fios num coque e enfeite com uma flor de tecido. Fica um charme!

4. Como gola

Veja só como a mesma peça fica totalmente diferente de acordo com a forma como é amarrada para compor o look. Aqui, o cachecol curto ganha ares de gola, casando bem com o blazer preto. Perfeito para o trabalho!

Outras peças de tricô

Foto: Luís Prado

5. Gola triângulo

Há duas maneiras de usar essa gola. A primeira, mostrada na foto, se consegue esticando a peça sobre os ombros. Você também pode usá-la como um xale palestino, descobrindo os ombros e deixando um bico na frente.

6. Touca elegante

Ela é perfeita para os dias mais frios, porque aquece as orelhas e evita que o cabelo fique exposto ao vento. Como ela dá um ar mais informal a seu look, procure combiná-la com uma malha ou um casaco de náilon.

Como fazer um cachecol pequeno

Material

– Duas lãs de sua preferência, uma de fio mesclado e outra de fio liso.

– Agulhas de tricô números 8 e 9 (ou 8 e 10, se a lã for bem grossa).

Pontos usados

1 tricô, 1 meia (na frente e atrás).

Como fazer

Ponha 14 pontos na agulha 8, faça três carreiras e mude para a agulha 9 (se a lã for muito grossa, passe para a agulha 10). Faça 180 carreiras e volte para a agulha 8. Arremate e coloque franja.