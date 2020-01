Brienne de Tarth usou o look mais chocante da estreia de Game of Thrones

O último tapete vermelho de “Game of Thrones” aconteceu ontem (03), em NY, e reuniu todas as estrelas que já passaram pela série para a exibição do primeiro episódio da 8ª e derradeira temporada. Como era de esperar, os atores capricharam no look do dia e apareceram nos seus melhores “trajes de domingo”. No meio de tanta gente bem-vestida, Gwendoline Christie conseguiu se sobressair.

Leia Mais: O último red carpet de Game of Thrones foi cheio de looks chiquíssimo

A intérprete da Brienne de Tarth conseguiu capturar perfeitamente o espírito da obre da R. R. Martin e do evento e escolheu uma produção perfeita para ela e para a ocasião. Com uma estampa abstrata, o vestido Iris van Herpen da coleção de primavera 2019 produzia um efeito de flores, chamas e estalactites, tudo ao mesmo tempo e dependendo da perspectiva.

Para quem não sabe, os motivos na peça foram criados a partir de uma collab entre a estilista e uma engenheira da NASA chamada Kim Keever e originalmente representavam gotas em contato com a água. Não mais. Se tornaram o verdadeiro look de gelo e fogo. Além disso, a peça se fundiu perfeitamente com o cartaz ao fundo.

Não bastasse, o sapato Manolo Blahnik era fabuloso e o cabelo e a maquiagem estavam no ponto certo. Se a guerra dos tronos fosse uma competição fashion, Gwendoline Christie certamente seria a eleita para sentar no trono de ferro.