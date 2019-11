Já viu a novidade? Uma bolsa sustentável já vem com carregador

Andar por aí com cabos, fios e carregadores portáteis pode deixar de acontecer no dia a dia. A novidade agora é a bolsa que vem com um carregador acoplado dentro dela.

A jornalista Alexandra Farah foi quem idealizou a Paper Tech Bag: a bolsa garante até três cargas em seus aparelhos eletrônicos, isso porque ela carrega por indução, poupando o uso excessivo de cabos e carregadores fora de casa.

Além da praticidade que a Paper Tech oferece, ela também é sustentável, já que resíduos de papel, plástico e sola de sapato compõem a peça. Os modelos possuem duas cores e são unissex, agradando a todos os gostos e estilos, além de ser a prova d’água.

E a lista de produtos úteis não parou na Paper Tech, viu? Alexandra já criou uma bolsa que funciona como forninho elétrico (assim você não come seus quitutes gelados) e uma camiseta que possuí uma playlist de plataformas de música, além de uma bolsa por impressão 3D. Criativo, não?

Leia mais: Jovem brasileira recebe prêmio inédito da ONU sobre meio ambiente

+ Conheça os feriados prolongados de 2020

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?