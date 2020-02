Bermudas: 10 opções das passarelas do Fashion Rio

Alfaiataria

Práticas, elas são fáceis de usar e podem ser aquela peça capaz de salvar os looks de verão, inclusive, os de trabalho.

Desfile da Cantão

Foto: Agência Fotosite

Com shape levemente mais amplo, a peça surgiu tanto em conjuntinhos comportados do tipo chic sem esforço quanto em versões mais urbanas e coloridas. Elegância despretensiosa à vista!

No desfile da Espaço Fashion

Foto: Agência Fotosite



Fluídas



Superfemininas, elas criam uma ilusão de ótica interessante – repare em como, na foto, fica difícil saber se tratam-se de bermudas ou saias. Em cena na apresentação da Ellus 2nd Floor, inclusive sobre leggigns esportivas, eis aqui as bermudas ideais para circular em festinhas badaladas.

Foto: Agência Fotosite

Mídi

O comprimento da temporada também deu as caras em bermudas masculinas que, na passarela da Oh, Boy!, ganharam um toque mais feminino por baixo de saias e vestidos. As adeptas do estilo tomboy vão adorar.

Foto: Agência Fotosite



Casual

Nos finais de semana, vale lançar mão de opções nada formais. Aqui, a proposta de brim colorido com alto relevo da TNG – que ficou ainda mais trendy por causa do top cropped. Uma boa pedida para as moças que pretendem esbanjar o resultado de sucesso de seus esforços no projeto verão 2015.