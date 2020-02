Berinjela faz a transição do guarda-roupa de verão para o de inverno

Da esquerda para a direita, o berinjela no look da atriz Kirsten Dunst, na passarela da Burberry e na coleção de inverno 2012 da Salvatore Ferragamo

Foto: Reprodução/ESTILO



Variações de berinjela mostram sintonia com as texturas invernais, que já aparecem nas vitrines. Também combinam com as nuances luminosas do verão, que só sai de cena no fim do mês.

Como usar

Junte o roxo com o branco, em um look de camisa de seda e saia lápis, e leve a tiracolo um casaco preto. O hi-lo de pesos e tons é uma escolha certeira para o clima instável da meia-estação. Bijoux e prints étnicos, que exibem o roxo como tom forte, são outra opção bastante atual. Invista, pois têm passe livre na próxima temporada.

Veja uma seleção de roupas e acessórios da revista ESTILO para entrar no clima do berinjela:



Acessórios e roupas em cor berinjela

Foto: Reprodução/ESTILO



(1) Cinto (R$ 890*), da Gucci; (2) t-shirt (R$ 261*), da Pat Pats; (3) camisa (R$ 1.470*), de Patrícia Vieira; (4) sapatilha (R$ 260*), da Schutz; e (5) bracelete (R$ 880*), da Printing.



Acessórios e roupas em cor berinjela

Foto: Reprodução/ESTILO



(6) Blazer (R$ 1.720*); (7) calça (R$ 1.720*); e (8) vestido (R$ 5.130*), todos da NK Store; (9) vestido (R$ 1.500*), de Carolina Herrera.

*Preços pesquisados em março de 2012.