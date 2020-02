Belmondo e o silêncio dos vulcões

Que delícia ver a chegada de uma coleção, marca ou projeto criativo com uma proposta realmente fresca, não?

A Belmondo, modernosa grife catarinense cheia de talento, não é exatamente novidade no mercado. Com uma estréia elogiada no mundo da moda em 2010, a dupla criativa Paula Hemm e Camila Martins acaba de lançar a segunda coleção, intitulada “Sobre o Silêncio dos Vulcões” e que chega após um hiato que deixou os fãs da marca roendo as unhas de expectativa.

A espera valeu a pena. A coleção traz imagens que se incorporam em modelagens, enquanto tecidos como o linho, algodões, musselines e sedas acrescentam uma fusão de texturas às criações. As cores quentes e fortes adicionam vibração em composição com os tons terrosos da coleção. A estamparia digital torna-se uma agente funcional, impregnada de memórias do ambiente, com pigmentos amadeirados, empoeirados, gastos e rochosos.

Foto: Juan Mazzola // Divulgação