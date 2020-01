Atriz desmaia no Festival de Cannes por causa de vestido muito justo

Os sacrifícios que as atrizes fazem para aparecerem com vestidos deslumbrantes nos tapetes vermelhos talvez tenham ido longe demais. Na última segunda-feira (20), a atriz Elle Fanning, uma das juradas do Festival de Cannes deste ano, desmaiou subitamente durante a entrega do troféu Chopard.

Ela foi socorrida rapidamente pela irmã, a também atriz Dakota Fanning, e pelo ator Colin Firth, e foi retirada do evento pela equipe de segurança. A cerimônia foi interrompida, e, depois, retomada.

O culpado pelo desmaio, segundo ela, foi o “vestido de formatura Prada dos anos 1950″, como ela descreveu no Instagram, em uma foto mostrando que já estava bem. Na legenda ela usou as hashtags #dresstootight (vestido muito apertado) e #timeofthemonth (época do mês), sugerindo que o mal estar pode estar relacionado ao fato dela estar no período menstrual.

Vestido nenhum vale um susto de um desmaio, né, minha gente?