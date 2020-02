Asos e Puma glamurizam pixação e geram polêmica

Cena do fashion film da Asos, que traz pixação em São Paulo como tema

A loja online Asos, queridinha das antenadas que gostam de buscar peças diferentes internet afora, acaba de se meter em uma polêmica das boas em parceria com a Puma. Para o lançamento da coleção masculina de Outono da linha ASOS Black X Puma, as marcas divulgaram o curta-metragem “Os Pixadores”, retratando as aventuras de um grupo em São Paulo.



O vídeo em si é muito bem produzido: com belas imagens, edição envolvente e uma ótima trilha sonora, o vídeo não deve em nada aos “fashion films” que têm sido produzidos nos últimos anos por várias grifes como alternativa criativa para a divulgação de suas coleções. O problema está no conteúdo. No material, os personagens são chamados de “artistas”, e a pichação é tratada como “Grafitti” (em inglês é a única palavra disponível, enquanto em português a enorme diferença entre as duas manifestações vive sendo debatida). Apesar da aparente boa repercussão no Youtube, o vídeo gerou bastante polêmica entre as pessoas que defendem que pixação não é arte, mas sim vandalismo.

Linha ASOS Black X Puma

É provável que a marca tenha buscado uma temática polêmica e radical para atrair jovens da nova classe C no Brasil, pesquisados como público consumidor da marca? Se for este o objetivo, certamente ela conseguiu. Benetton já fez isso e se deu bem no passado. De qualquer forma, o vídeo tenta exaltar a criatividade e ousadia, mas acaba pisando em um terreno espinhoso ao tentar envolver em glamour uma prática que é considerada crime no país.