As propostas para o verão 2015 apresentadas pela Gucci

A essência da moda italiana está sempre na passarela da Gucci. Na temporada de verão 2015, não foi diferente. A marca exibiu looks elegantes e sensuais na medida, mas com bossa suficiente para deixar o visual atual e fresh.

Total white

Entre as tendências desfiladas estava o total white, que ganha cada vez mais força, seja no street style ou no tapete vermelho. O twist fica por conta dos lenços amarrados no pescoço, que dão um ar ladylike ao visual. Outra boa opção para tirar o look do básico é investir nas texturas, como na camisa que mistura renda com amarrações.

Foto: Agência Fotosite

Jeans

O look todo jeans é outra boa proposta da grife. Os vestidos feitos em denim tiram a produção do sério e têm tudo para pegar nos dias quentes do verão brasileiro. As diferentes lavagens criam pontos de contraste interessantes nas peças.

Foto: Agência Fotosite

Militarismo

O mood geral da coleção era o militarismo, facilmente identificado nas jaquetas com grandes botões redondos e aplicações de metais, além dos detalhes nas mangas e nas golas, com ar de uniforme.