As novas camisetas têm modelos com tecidos leves e sofisticados

Superversátil, a nova camiseta é um curinga no guarda-roupa. Funciona em todos os tipos de corpo e vai bem com os mais diversos modelos de saia e calça. Transita do trabalho à festa e confere elegância instantânea a qualquer produção.

Como usar

No dia a dia, para trabalhar, o top acompanha terninhos e peças de alfaiataria com eficiência. Em ocasiões mais descontraídas, aposte na combinação com saia longa e sandálias sem salto. Também dá um ar cool a saias retas na altura do joelho. A peça de tecido sofisticado ainda faz um hi-lo com a textura do jeans.

Truque de estilo

Valorize o decote redondo da camiseta com maxicolares. Eles garantem bossa e glamour ao look.



Hilary Swank mostra look com camiseta

Foto: Reprodução/ESTILO



Na imagem acima, à esquerda, a atriz Hilary Swank; (1) camiseta de liocel, da Água de Coco,

R$ 199*; e (2) camiseta de seda, de Diane Von Furstenberg, R$ 950*.



Keira Knightley usa camiseta com saia longa

Foto: Reprodução/ESTILO



Na imagem acima, à direita, a atriz Keira Knightley; (3) camiseta de musseline de seda, Folic,

R$ 290*; e (4) camiseta de seda, da Fillity, R$ 368*.



Mais opções de camisetas elegantes

Foto: Reprodução/ESTILO



(5) camiseta de seda, da Super Suite Seventy Seven, R$ 475*; e (6) camiseta de seda, da Isabella Giobbi, R$ 659*.

*Preços pesquisados em janeiro de 2012