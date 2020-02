Foto: AgNews / Startraks Photo

Todos os estilos se dão bem com esse curinga do guarda-roupa. Total denim, mesclada com o black, couro ou estampas florais: as possibilidades de combinação são inúmeras.

//. Mariana Ximenes veste Levi´s

//. Kate Bosworth veste Topshop

//. Marjorie Estiano

//. Nikki Reed veste Seven for All Mankind

Quer dicas para incluir a camisa jeans em seus looks? ESTILO ensina como usar a peça e combiná-la com acessórios poderosos.