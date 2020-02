Aprenda uma receita genérica para boina tecida com 2 agulhas

Material

Usado na boina da foto:

· 1 novelo Lã Seda cor 2439 (azul claro)

· Um par de agulhas 6,0

Execução

Montar nas suas agulhas retas 10 pontos (8 + 2 pontos de borda ou ourelas para as costuras).

1ª carr: 1 ponto de borda *1 meia, 1 aumento* oito vezes, 1 ponto de borda.

2ª carr e todas as pares: em tricô.

3ª carr: 1 ponto de borda, *2 meia, 1 aumento* oito vezes, 1 ponto de borda

5ª carr: 1 ponto de borda *3 m, 1 aumento* oito vezes, 1 ponto de borda

7ª carr: 1 ponto de borda, *4 m, 1 aumento* oito vezes, 1 ponto de borda

Continue a tecer as carreiras ímpares, não se esquecendo de fazer os aumentos por uns 20 a 22 cm de diâmetro.

Continue o trabalho sem tecer aumentos de 4 a 10 cm (quanto maior esta parte, mais caída fica a boina). Quando atingir o tamanho desejado, comece as diminuições para modelar a parte inferior da boina. Distribua 8 diminuições em cada carreira ímpar, reduzindo de cada vez o número de pontos entre as diminuições, até chegar ao tamanho da cabeça. Teça de 3 a 4 cm em ponto de barra 1 x 1 ou 2 x 2.

Arremate frouxo acompanhando o ponto. Capriche na costura e sua boina estará prontinha para ser usada!