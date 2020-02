Aprenda o jeito certo de comprar sapatos

Fique atenta: escolhas certeiras garantem calçados duráveis e versáteis…

Foto: Dreamstime

Em casa

Confira os cuidados que você precisa tomar antes de ir à loja:

· Abra a sapateira para confirmar o que precisa comprar desta vez. É um sapato para trabalhar? Um modelo para sair? Ou para as duas ocasiões?

· Definida a peça, veja as cores de suas roupas e que tom de calçado combinará com elas. “Para o trabalho, use nude, azul-marinho ou preto, que nunca saem de moda”, orienta Elizangela Gomes, professora de estilo da Escola de Moda Sigbol Fashion.

· Saber o salto desejado também ajudará você a se orientar diante de uma vitrine com tantas opções. Sugestão? Um quadrado, médio e confortável, que ainda permite ir direto do trabalho para um encontro no final do dia.

· Ainda seguindo a linha do conforto, um bico levemente arredondado ou quadrado é ótima compra. “Se preferir o de bico fino, lembre-se de comprar um número maior para não apertar os dedos”, diz a especialista.

· Vista uma roupa básica para ir à loja, como a calça jeans que usa sempre. Se o sapato ficar bom com ela, aumenta a chance de combiná-lo com mais peças.

· Prefira comprar sapatos no final do dia, quando o pé está mais inchado. Assim que acordamos, ele está fino e geralmente suporta uma numeração menor. O risco? Adquirir um sapato apertado, que machucará seu pé e acabará encostado.

· Deixe as unhas dos dedos curtinhas! Se alguma estiver grande, encostará no sapato, fazendo-a pensar que a numeração está menor.

… Resultado: o investimento tem um retorno bem mais compensador!

Foto: Getty Images

Na loja

A qualidade da peça é o primeiro item para testar. Confira como deve avaliá-lo:

Material

Caso queira que o calçado dure bastante, invista um pouco mais nele, pois a qualidade do material fará toda a diferença. “O couro sintético ou um tecido com tratamento, que deixe a peça impermeabilizada ou facilite a limpeza, é boa escolha”, aponta Elizangela Gomes.

Acabamento

Segure cada pé do par e veja se a costura foi benfeita, se não está torta. Tal cuidado garante que o calçado não se desfaça em pouco tempo. Resistindo, portanto, a ser usado no trabalho e para sair.

Sola

Prefira uma emborrachada a outras feitas de plástico, pois isso atende àquela sempre boa intenção de ter uma peça com grande durabilidade. Para sua segurança, compre calçados de sola com certo relevo ou texturas: elas evitam que você escorregue facilmente. Em relação ao conforto, faça o seguinte: dobre o sapato e avalie a flexibilidade. Quanto mais maleável for a peça, mais conforto poderá proporcionar.

Experimentado os pares

1. Após conferir a qualidade, chegou o momento de experimentar os pares! Vale a pena selecionar ao menos três modelos para ter certeza absoluta de qual deseja levar. Afinal, você não sabe se o segundo par será ainda mais confortável do que o primeiro…

2. Você sabia que a maior parte das pessoas tem um pé diferente do outro? Pois é! E pode ser uma pequena diferença no tamanho ou na altura do peito do pé. Por isso, coloque o par completo. Se houver a diferença, baseie-se no conforto do maior para escolher a numeração.

3. Passeie por toda a loja! Desfile diversas vezes diante do espelho observando seu pé de frente, de lado, de trás… Caminhe sobre o carpete e também passeie sobre piso liso – o corredor do shopping, por exemplo. Ao andar, repita movimentos que faz durante o dia, como simular subida e descida, pisar na ponta dos pés ou ficar parada certo tempo sobre o calçado.

4. Durante o teste, você não deve sentir incômodo nenhum. Se notar o calcanhar roçando na parte de trás do calçado, peça outra numeração ou modelo. “Lembre-se que a maior parte das peças não alarga conforme o uso”, diz a especialista. “Dessa forma, compre apenas o sapato que não aperta em nenhuma região”, explica Elizângela.

5. O sapato não deve encostar diretamente na ponta do dedão! Procure uma folga de alguns milímetros para não ficar largo demais, tampouco incômodo.

6. Tenha paciência! o processo todo dentro da loja (desde a escolha até a compra), deve durar uns 40 minutos. Você não quer deixar seu sapato guardado, certo?