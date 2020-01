Aprenda a usar flores e listras no mesmo look

Blusa, Burberry (Farfetch), R$ 560. Calça, Renner, R$ 119. Bolsa, Olook, R$ 239,90. Sapatilha, Schutz, R$ 230. Brincos, Pratamania (OQVESTIR), R$ 84.

Foto: Divulgação

Um dos pontos principais para conseguir usar o mix de estampas e o look não ficar over é prestar bastante atenção à combinação de cores. O ideal é que a listra seja de um dos tons que compõem o floral. Para que o visual não fique colorido demais, equilibre com acessórios mais neutros.

Blusa, Hering for you, R$ 49,99. Shorts, Topshop, R$ 196. Mocassim, Anacapri, R$98. Bolsa, Schutz, R$ 390. Óculos, Calvin Klein, R$ 435.

Foto: Divulgação

Para peças florais de estilo tropical, use uma camiseta com o fundo branco e listras em tom escuro. Aproveite a estampa principal para escolher a cor dos acessórios, use uma mais vibrante na bolsa e outra mais escura no sapato e nos óculos, por exemplo.

Top, FiveBlu, R$ 32,90. Saia, Topshop, R$ 167. Escarpin, Schutz, 320. Bolsa, Market 33, R$ 119. Óculos, Lema21, R$ 275.

Foto: Divulgação

Para aquelas que não abrem mão do clássico P&B, o ideal é combinar com uma camiseta floral que tenha o fundo preto. Os acessórios e a saia de cintura marcada ajudam a criar um visual ainda mais feminino e romântico.

Camisa, Mango (Dafiti), R$ 135. Casaqueto, Topshop, R$ 335. Calça, Farm (OQVESTIR), R$ 129. Mocassim, Arezzo, R$ 199,90. Bolsa, Renata Vicintin (OQVESTIR), R$ 247.

Foto: Divulgação

Para fazer a mistura das estampas em um look de trabalho, o ideal é mantê-las em peças de tecidos e cortes sofisticados. Use uma camisa floral de tecido fino e jogue por cima um casaqueto de fundo claro e listras discretas. Para finalizar, combine com uma calça jeans de tom escuro e com um sapato de cor vibrante.