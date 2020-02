Aprenda a usar botas no inverno

Os modelos mais incríveis…

Danielle Winits, Carolina Dieckmann e Ellen Jabour

Foto: Felipe Assumpção / Philippe Lima / Delson Silva

1. Ankle boot (Danielle Winits)

A bota curtinha que vai até o tornozelo (ankle, em inglês) pode ter ou não os dedinhos à mostra. Boa substituta dos escarpins, ela alonga as pernas, por isso, escolha modelos de salto e use com shorts ou minissaia. Se você tem pernas grossas, afine-as com meia-calça da cor da bota.

2. Cano longo (Carolina Dieckmann)

O jeito mais bacana de combiná-la é com a calça jeans, como fez Carolina Dieckmann. O modelo também fica ótimo com meia-calça e vestido. Para não errar, lembre-se de que bota clara engrossa as pernas, enquanto a escura, afina.

3. Cowboy (Ellen Jabour)

Cheia de bordados, a bota caubói compõe looks informais. Para não ficar parecendo uma fazendeira, nunca use com roupa xadrez. Prefira jeans, shorts, vestidos românticos ou misture com estampas diferentes, como as de oncinha.

Aprenda a combinar as botas para…

Marisol Ribeiro, Christiane Pelajo e Gisele Itié

Foto: Orlando Oliveira / Thyago Andrade e Tony Andrade / AGNEWS

1. Parecer mais magra (Marisol Ribeiro)

Combine com meia-calça e vestido da mesma cor, como fez a atriz Marisol Ribeiro. Esse casamento deixa o corpo em uma única linha, alongando a silhueta. Reparou na camisa aberta e larguinha? Ela serve para esconder o volume extra dos pneuzinhos e do quadril. Adicione cor em detalhes como bolsa, batom ou esmalte. E arrase!

2. Ficar elegante (Christiane Pelajo)

Veja como a roupa certa deixa o visual chique, mesmo com bota sem salto. A combinação de vestido reto na altura dos joelhos, xale, meia-calça preta e bolsa de mão é elegante e cai bem em qualquer tipo de corpo. A apresentadora Christiane Pelajo escolheu a bota estilo montaria e elegeu o cinza e o preto, que deixam o visual arrumado para a noite.

3. Criar um look moderno (Gisele Itié)

A ankle boot (pronuncia-se “âncou búti”) aberta na frente é descontraída e deixa o visual menos pesado. Faça como Gisele Itié e combine com outras tendências do inverno, como legging de renda, blazer com ombros destacados e bolsa com alça de correntes. Arremate a composição escolhendo shorts jeans curtinhos, para alongar as pernas.