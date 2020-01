Aprenda a se vestir como as famosas

Foto: Rede Globo (Guilhermina Guinle e Fátima Bernardes) / AgNews (Paola Oliveira)

1. “Adoto um estilo que é mais clássico. É mais fácil de combinar com meus acessórios e não sai de moda.” – Lilia Cabral, atriz

2. “Evite usar bolsa, cinto e sapatos de verniz. Juntos, eles pesam no visual.” – Gloria Kalil, consultora de moda

3. “Como tenho ombros estreitos, prefiro modelagens mais estruturadas.” – Fátima Bernardes, apresentadora

4. “O jeans com cintura não muito alta nem muito baixa é o melhor para disfarçar barriguinha e quadris largos.” – Roberta Bourguignon, consultora de imagem

5. “Eu tenho vários modelos de calça jeans, mas acabo sempre usando os que são mais retos e escuros. Eles ficam bem tanto de dia quanto à noite.” – Rita Guedes, atriz

6. “Quando coloco um decotão, combino com calça lisa ou saia escura no joelho, para equlibrar.” – Paola Oliveira, atriz

7. “Quando estou atrasada ou com preguiça de me arrumar, uso jeans e capricho mais na parte de cima do look.” – Guilhermina Guinle, atriz

8. “Quem tem tronco miúdo e quadris volumosos jamais deve usar calça clara e blusa escura. Isso faz com que os quadris aumentem.” – Dinah Bueno Pezzolo, jornalista especializada em moda

9. “Evite usar um vestido com bolsa e sapatos forrados do mesmo tecido e cor. O resultado ficará pesado.” – Gloria Kalil, consultora de moda

10. “Gosto de valorizar minhas pernas, por isso uso saias e coloco um salto alto para finalizar.” – Alinne Moraes, atriz

Foto: Rede Globo (Emanuelle Araújo e Deborah Secco) / Agência Fotosite (Glória Kalil)

11. “Tenho quadris largos. Por isso, prefiro usar peças retas e escuras na parte de baixo e mais trabalhadas na parte de cima.” – Marília Gabriela, apresentadora

12. “Se a roupa for estampada, qualquer outro padrão nos sapatos e na bolsa fica complicado para combinar.” – Gloria Kalil, consultora de moda

13. “Gosto de seda, cetim e jérsei porque não apertam o busto e garantem conforto.” – Carolina Ferraz, atriz

14. “Camiseta com mangas curtas, que terminam na altura dos seios, é ideal para quem tem busto pequeno.” – Christiana Francini, consultora de moda e estilo

15. “Dispenso os modelos no meio das coxas. Eles não são modernos como os mínis nem chiques como os que acabam nos joelhos.” – Deborah Secco, atriz

16. “Tenho quadril largo. Por isso, só uso vestidos soltos e invisto em decotes, para chamar a atenção para meu colo.” – Camila Rodrigues, atriz

17. “Não gosto de roupas largas demais, pois escondem as minhas curvas. Mas se a blusa é soltinha, coloco um cinto para marcar a região.” – Íris Stefanelli, apresentadora

18. “Quem tem medo de usar estampas pode começar com acessórios e depois arriscar um vestido de figuras abstratas.” – Emanuelle Araújo, atriz

19. “Acho que um bom acessório dá um up em qualquer produção.” – Luciele di Camargo, atriz

20. “As bolsas diminuem conforme os horários do dia. A noite pede bolsas pequenas, como carteiras.” – Gloria Kalil, consultora de moda