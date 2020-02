Aprenda a fazer uma blusa de tricô felpuda

· Para um acabamento perfeito na gola, a melhor opção na hora de tricotar é usar uma agulha circular.

· Já que os pontos são simples, para dar um aspecto charmoso à peça é importante escolher um fio diferente, como o com textura felpuda.

Modernize a produção mixando texturas: combine o tricô com couro, jeans ou alfaiataria. como a blusa tem volume, melhor usar com saias e calças de corte reto. a saia de cintura alta, que marca bem a silhueta, também é opção.



· Pingouin Larissa 5 novelos na cor 6650;

· Ag. para tricô

· Pingouin nº 5 ½; ag. circular nº 5 ½ .

· Tamanho 40/42

Ponto Meia – direito em m., avesso em t.

Barra 2/2 – 1ª carr.: * 2 m., 2 t. * ; repetir de * a * até o final. 2ª carr. e seguintes: acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t.

Ponto Fantasia – 1ª carr.: * 2 t., 1 laç., 1 m., 1 laç. *; repetir de * a * até o final terminando com 2 t. 2ª carr.: acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t. e trabalhando as laç. em t. 3ª carr.: acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t. 4ª carr.: 2 m., * 3 p. juntos em t., 2 m. * ; repetir de * a * até o final.

Repetir sempre da 1ª à 4ª carr.

Amostra: um quadrado de 10 cm em p. meia = 16 p. x 24 carr.

Clique no gráfico para ampliar:

Execução



Costas

Montar 68 p. e trabalhar em p. fantasia por 7 cm. Em seguida, trabalhar em p. meia. A 55 cm do início, rem.

Frente

Fazer como as Costas até obter 37 cm do início. Formar o decote, divindo os p. pela metade e trabalhar agora cada lado separadamente. Rem. do lado do decote, cada 3 carr. 1 p. (14 v.). A 55 cm do início, rem.

Mangas

Montar 38 p. e trabalhar em p. fantasia por 7 cm. Em seguida, trabalhar em p. meia, aum. de cada lado, cada 8 carr. 1 p. (10 v.). A 43 cm do início, rem.



Montagem

Fechar os ombros. Montar as Mangas nos 18 cm deixados para as cavas. Fechar as Mangas e os lados. Acabamento do decote – Com a ag. circular, começando pelo p. central do V da parte da Frente, levantar 103 p. uniformemente ao redor do decote. Trabalhar em barra 2/2 , fazendo sempre o p. central do V em p. meia e dim. Cada 2 carr. 1 p. antes e 1 p. depois do p. central (3 v.). Rem. acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t.