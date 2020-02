Aprenda a fazer uma blusa bordada

Blusa Nem e miçangas Tok Bijouterias



Material

· 1 blusa de organza

· 100 g de miçangas pequenas pretas

· 100 g de miçangas grandes pretas

· 200 g de canutilhos pretos de cristal

· Linha de poliéster

· Agulha

· Lápis 2B



Como fazer

1. Baixe o molde em PDF

2. Use uma mesa de apoio e coloque a blusa sobre o desenho do bordado, sem mexer o tecido.

3. Com o lápis, risque o traçado na organza.

4. Comece o trabalho pela alça, contornando o desenho inteiro com os canutilhos.

5. Depois, borde toda a linha central do traçado com as miçangas grandes.

6. Para esconder o ponto de arremate, dê duas voltas com a linha na miçanga e empurre o nó para dentro dela.

7. Use as miçangas pequenas para preencher a parte interna dos círculos.



Como usar



O bordado faz as vezes de colar e tem um brilho ideal para a noite. Como a blusa é transparente, use-a sobreposta a regatas e vestidos lisos ou com estampas discretas.