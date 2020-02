Aprenda a fazer um gorro

Material

· 1 cone na cor 4641 (movimento) Pingouin Cristal

· Agulha para tricô n° 3

· Agulha para crochê nº 2



Pontos empregados

Barra 2/2 – 1ª carreirinha: * 2 m., 2 t. *; repetir de * a * até o final. 2ª carreirinha e seguintes: acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t.

Ponto Fantasia – seguir o gráfico.

Flor – seguir o gráfico.

Correntinha (corr.)

Ponto Baixíssimo (p.bx.) – introduzir a agulha, 1 laçada, puxar o ponto e passá-lo diretamente no ponto da agulha.

Ponto Baixo (p.b.) – introduzir a agulha, 1 laçada, puxar o ponto e com outra laçada. Remate todos os pontos.

Meio Ponto Alto (m.p.a.) – 1 laçada, introduzir a agulha, 1 laçada, puxar o ponto e com outra laçada rematar todos os pontos.

Ponto Alto (p.a.) – 1 laçada, introduzir a agulha e puxar o ponto, 1 laçada, remate 2 pontos e com outra laçada remate todos os pontos.

Picô – 3 correntinhas, 1 ponto baixíssimo laçando a 1ª correntinha.

Amostra – um quadrado de 10 cm em ponto meia = 26 pontos x 32 carreirinhas.



Execução

Montar 156 pontos, tricote em barra 2/2. A 3 cm do início tricote em ponto fantasia. A 13 cm do início, dividir o trabalho em 4 partes iguais (39 pontos cada) e concluir cada uma separadamente. Diminua de cada lado, cada 2 carreirinhas 1 ponto (19 v.). Remate o último ponto.

Modo de armar

Fechar as partes de cima. Fechar o lado. Com a agulha para crochê fazer 1 flor seguindo o gráfico. Prender a flor acima da barra.