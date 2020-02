Aprenda a fazer um cachecol Komb Wave

Komb Wave é um cachecol ideal pra tecer com infinitas possibilidades de combinações de cores. Uma combinação de cores contrastantes sempre cria um visual alegre e inusitado. Principalmente quando o cachecol tem movimento. Por ser tecido no sentido do comprimento você pode até aproveitar sobras de vários projetos, sem a preocupação de esconder as pontas dos fios. Elas vão compor a franja do seu cachecol.



Material

· 1 novelo de Lã Seda (Círculo) cinza escuro (cor 8797)

· 1 novelo rosa mesclado (cor 9183)

· 1 agulha circular 6,0 com 80cm de comprimento ou mais



Ponto

O efeito de ondas é obtido com uma quantidade de pontos que seja divisível por 22 mais 1

Carr 1: 1 meia, 1 mate simples, 8meia, 1 aumento , (8meia, 1 mate simples, 8meia, 1 aumento) x 10, repetir a seqüência entre parenteses 10 vezes terminando a carreira com 8meia, 2 juntos em meia, 1 meia

Carr 2: toda em meia

Repetir sempre estas 2 carreiras

O cachecol é tecido no sentido do comprimento



Receita

Montar 201 pontos em cinza e tecer 2 carreiras. Mudar para o cor de rosa e tecer mais 2 carreiras. Repetir esta seqüência alternando as cores de forma seqüencial ou aleatória.

Quando atingir a largura desejada, arrematar todos os pontos bem frouxo para não repuxar o trabalho.



O modelo foi tecido com 42 carreiras.

Acrescente franja se desejar.

O fio sugerido é uma mera referência. Existem outros fios com a mesma composição (70% acrílico e 30% de lã) a venda no mercado tais como o fio Sedificada , Noblesse e Saphira da Pingouin.