Aprenda a customizar uma regata com bordado de pérolas

Blusa Seventy Nine e pérolas 4 Estações

Foto: Vitor Pickersgill



Material

· 1 regata de cetim

· 100 pérolas médias

· Linha

· Agulha

· Lápis giz



Como fazer

Marque com um lápis giz ou caneta fantasma onde as pérolas serão aplicadas. Mesmo que as contas sejam distribuídas aleatoriamente, é importante que haja harmonia no modelo. Tome cuidado para não concentrar as aplicações em uma única região da peça. Costure-as uma a uma na parte da frente da regata. Evite bordá-las próximo às cavas. Para um visual mais poderoso, aumente o número de pérolas ou forme desenhos com elas.



Como usar

Combine com roupas básicas, como short jeans, e ganhe um look para o dia a dia. Você também pode bordar um vestido todo e criar uma produção refinada para festas.