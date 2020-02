Aprenda a combinar bolsa e sapato

Foto: Divulgação



Toda mulher já enfrentou esse dilema: com que sapato combinar o vestido estampado? E que bolsa usar com isso tudo? Na dúvida, a gente acaba sempre na solução mais conservadora, sapato e bolsa pretos. Aqui vão algumas sugestões para você ousar sem medo!

Moderna como Giovanna Antonelli

A atriz apostou em complementos básicos, mas também teria acertado se tivesse escolhido calçado vermelho ou inovado com uma bota.

Casual como Pérola Faria

De legging, Pérola Faria criou um look neutro que cai bem com qualquer cor de bolsa e sapatilha, desde que uma seja neutra e, a outra, de cor forte.

Festeira como Deborah Secco

Como a camisa já tem cor forte, Deborah Secco poderia ter investido em acessórios neutros, como sapato e bolsa bege ou azul-marinho.

Simples e sofisticada como Gloria Pires

Gloria Pires acertou no contraste entre o pretinho básico e o tamanco prata. De escarpim estampado e bolsa de alça ela também teria arrasado!



Escolha um estilo desses!

Baladeira: bolsa estilo carteira é a mais indicada para usar em festas, acompanhando saia e blusa ou vestido. Se a peça for chique, use com sapato fechado e alto de cor forte.

Romântica: adorou esta bolsa? Use-a com jeans ou vestido liso, criando um visual leve e divertido. Nos pés, sapatilhas, sandálias peep toe e rasteirinhas fazem o casamento perfeito.

Clássica: de couro, a bolsa-sacola cai bem de dia e pode ser usada em looks casuais, com terninhos e vestidos. Combine com sandália anabela, como a da foto, ou botinha curta.

Básica: prática e descontraída, bolsa a tiracolo fica ótima com jeans ou vestido básico. Sapatilhas, rasteirinhas e chinelos arrematam perfeitamente esse look.