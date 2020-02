Aposte no sensual vestido envelope

“Sinta-se mulher, use um vestido!” – Diane Von Furstenberg na primeira publicidade da DFV em 1972

Foto: Reprodução

Infalível para realçar as formas, o vestido envelope é um clássico. Transpassado, com decote em V e cintura marcada, valoriza o tronco, alonga o corpo e ainda é muito sexy. Encare sua porção mais sedutora e combine-o com acessórios poderosos. Criado nos anos 70 por Diane Von Furstenberg, o modelo fez um sucesso estrondoso: com a promessa de valorizar todo tipo de corpo de maneira prática, acabou virando símbolo do poder feminino.

Jessica Chastain veste YSL Vintage, Ashley Greene aposta num rosé Donna Karan e Blake Lively vai de Jenny Packham. Em comum, a preferência pelo escarpim para complementar o vestido envelope.

Foto: Reprodução

Fernanda Lima linda em um Azzaro Vintage, a cantora Lana Del Rey num vestido envelope longo e Elettra Wiedmann em um modelo de tecido encorpado.

Foto: Reprodução

O vestido envelope pode ser usado em todas as ocasiões: almoços, jantares, passeios, na praia, festas e no trabalho. Tudo depende do tecido, da textura e dos acessórios. Estampas de lenços, grafismos e étnicas estão com tudo no momento, aposte! Se estiver acima do peso ou tiver seios muito grandes, o ideal é buscar vestidos de malha maleável, em tecidos menos estruturados. Para usá-lo de um jeito bem elegante, abuse de bolsas sofisticadas, como as do tipo carteira e as clutches.