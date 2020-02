Mergulhe no yellow submarine com peças amarelas super descoladas

Foto: Getty Images

Cor de maior visibilidade à distância, o amarelo é jovem-cerebral-criativo. Sua energia contagiante esbanja alegria, extroversão e otimismo. Misturar amarelo com cores neutras como cinza, bege, off-white, nude ou com tons pastel resulta em looks bem modernos.

Aposte em uma peça de impacto como vestido ou casaco. E também em acessórios: cinto, bolsa, mini bolsa e maxi carteira.