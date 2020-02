Aposte na camisa para ficar elegante

Para parecer mais magra, fuja de camisas com babados, drapeados ou detalhes na barriga

Foto: Getty Images

Camisa é uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher. Ela tem o poder de deixar seu visual mais sério, aspecto importante para quando for usada no ambiente de trabalho, mas também pode torná-lo desconstraído, dependendo da combinação de outras peças e da escolha de acessórios, por exemplo.

Lisa ou estampada, a camisa é capaz de afinar a cintura e, assim, alongar a silhueta. Siga as dicas e desfile um look impecável:

· As camisas devem ter pence (costura vertical que sai abaixo do seio) para acinturar.

· Fuja de babados, drapeados ou detalhes no busto e na barriga.

· Modelo transpassado ajuda a afinar a cintura.

· Camisa com drapeado nas costas ou faixa na mesma cor do tecido resulta no mesmo efeito.

· Peças com listras finas na vertical alongam o tronco.

· O xadrez está em alta! Use uma padronagem que forme linhas verticais.

· A manga 7/8 favorece mulheres com braços cheinhos, pois camufla a região.

· Linha horizontal abaixo do busto disfarça a barriguinha.



