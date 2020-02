Ana Maria Braga surpreende ao usar réplica de look chiquíssimo da Beyoncé

Ela não está para brincadeira! Ícone fashion, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do “Mais Você”, nesta sexta-feira (13), ao aparecer com um figurino inspirado em um vestido usado por Beyoncé no clipe de “Spirit”, trilha-sonora de “O Rei Leão”.

O look original, um body off-white da grife brasileira Maison Alexandrine, foi criado exclusivamente e artesanalmente para a cantora e era adornado com bordados de amis de 18 mil pérolas, canutilhos e búzios com cristais. O peso médio seria 3,4 quilos!

Ostentando as pernocas de fora, a apresentadora explicou ter decidido usar a produção como uma homenagem à Bey, além de celebrar o trabalho da estilista Alexandra Fructuoso, portuguesa radicada no Brasil e dona da Alexandrine, também responsável por enviar a replica para ela.

“Viu a turma toda que criou? Esse vestido é demais mesmo. Estou fazendo uma homenagem. Quero agradecer o carinho dessa equipe toda por ter feito pra mim. Adorei! Esse aqui não é o da Beyoncé, mas estamos aqui estreando um vestidinho. Acho que vou numa festa com esse vestido”, disse Ana..