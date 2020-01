Amal Alamuddin Clooney mostra que amarelo com roxo fica bem chique, sim!

Ok, você pode argumentar que Amal Alamuddin Clooney fica chique até vestindo um saco de papel de pão. Mas o look que ela escolheu para passear por Nova York na última terça-feira (1) merece destaque. É praticamente uma aula de color-blocking!

Sabe, quando você escolhe para o look duas (ou mais!) cores bem contrastantes e inesperadas? A gente usou bastante isso no início dos anos 2010, e agora, no finzinho da década, a tendência voltou com tudo.

Amal escolheu combinar roxo com amarelo. Num primeiro momento você pode achar a mistura exótica demais, mas olha só como a advogada respeitadíssima fez da combinação algo chique:

Repara que, usando duas peças bem marcantes – o vestido roxo e o casaco amarelo listrado – ela escolheu complementar o lookinho com acessórios discretos: scarpin preto, bolsa preta, óculos bem grande preto também. E o tradicional copinho de café na mão, quase um acessório obrigatório dos novaiorquinos.

Uma belíssima inspiração para a meia-estação, quando ainda está ora quente, ora frio, e para quem tem receio de ousar com as cores. Amarelo e roxo é chique, sim!