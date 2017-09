Alerta de tendência: conheça o body e o cropped estilo lingerie

Além da música de qualidade, o Rock in Rio 2017 trouxe consigo um verdadeiro desfile de looks poderosos ao longo dos sete dias de festival. Entre as peças que se destacaram nos camarotes e corredores do RiR estavam os bodies e croppeds no estilo lingerie.

Os modelos que abusam de rendas e transparências foram os preferidos das celebridades para o evento musical. Mas elas não foram as únicas a aderirem as peças ao guarda-roupa.

Com renda

Detalhes em renda no busto e na barriga foram os escolhidos para o body da atriz Demi Lovato, 25 anos, para o red carpet do Bilboard 2016.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 27, 2016 at 6:50am PDT

Com transparência

Em sua festa de aniversário, a atriz Bruna Marquezine, 22 anos, vestiu um cropped similar a um sutiã em que a transparência era o principal detalhe da peça.

Sem alças

Para apresentar o seu programa Música Boa, a cantora Anitta, 24 anos, apostou em um modelo de body que não leva alças e que leva valoriza a região do busto com a ajuda de armações de ferro.

Começou #MusicaBoaAoVivo @multishow A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Aug 8, 2017 at 4:40pm PDT

Onde comprar?

Na C&A

Domingo relax com a lingerie do momento: top halter neck rendado ✌🏻😍✌🏻 #Trendy #Sunday #Relax A post shared by C&A Brasil (@cea_brasil) on Jan 8, 2017 at 5:11am PST

Top halter neck rendado. R$ 69,99*

Na Valisere

Geometria e tule em um body único para complementar seus looks! @mamamaluf #valiserelovers #body #ootd A post shared by Valisere Lingerie ♣ (@valisere) on Sep 21, 2017 at 5:02pm PDT

Body alcinha bossa nova liso. R$ 199,90*

Na Loungerie

PLEASE ME, o #body que a gente respeita! Novidade da semana Shoplink na bio #bodylovers #Loungerie Body Please Me http://bit.ly/2fJLi1D A post shared by Loungerie Intimates (@loungerie) on Aug 15, 2017 at 3:50pm PDT

Body Please Me. R$ 199,90*

*Preços consultados em setembro de 2017, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.