Alerta de tendência: Sapato de vinil transparente

Diretamente dos anos 2000, os sapatos de vinil transparente voltaram a compor os looks mais diversos. Muitas famosas fashionistas incluíram o acessório em seus visuais, desde usado com vestido de festa, até para ocasiões mais despojadas com jeans.

O material transparente é usado desde com sandálias de saltos altíssimos até sapatilhas. Ele também aparece combinado com tons fortes, como preto e caramelo, ou até totalmente transparente, para quem gosta de um visual mais “diferentão”.

A cantora Anitta compôs seu visual para o casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, no qual foi madrinha, com um salto totalmente transparente. O visual chamou a atenção do público e virou assunto nas redes sociais.

Confira 6 modelos de sapatos de vinil transparente para se inspirar:

1. Sapatilha Slingback e Vinil, Amaro, R$ 159,90*

2. Scarpin Salto Fino Vinil, Amaro, R$ 189,90*

3. Mule vinil transparente, Farfetch, R$ 568*

4. Scarpin transparente, Farfetch, R$ 5719*

5. Sandália Salto Maxi Acrílico, Amaro, R$ 219,90*

6. Emi Scarpin Vinil Black, Schutz, R$ 360*

*Preços consultados em maio de 2019. Sujeitos a alteração.

Leia também: 4 sapatos incríveis que nunca saem de moda

+ Alerta tendência: o decote drapeado voltou direto dos anos 90

Siga CLAUDIA no Youtube