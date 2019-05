Alerta de tendência: o retorno do mix de estampas

Combinar diferentes estampas exige ousadia e criatividade. O mix de estampas voltou e é a maneira perfeita para encontrar novos usos para as peças estampadas do seu guarda-roupa. Apesar de ousado, misturar as padronagens é mais fácil do que você imagina: o segredo é manter a harmonia nos tons. Inspire-se nessas combinações para inovar nos seus looks.

Anna (de azul) usa:

Quimono de cetim, Amaro, R$ 219,90*

Calça de cetim, Amaro, R$ 179,90*

Cinto de couro, Von Gaw, R$ 515*

Brincos de metal, Forever 21, R$ 39,90 (usados em todas as fotos)*

Sandálias de couro, Zara, R$ 299 (usadas em todas as fotos)*

Louyse usa:

Quimono de cetim, Amaro, R$ 219,90*

Camisa de cetim, Amaro, R$ 159,90*

Calça de cetim, Amaro, R$ 179,90*

Brincos de metal, Forever 21, R$ 32,90 (usados em todas as fotos)*

Sandálias de couro, Zara, R$ 299 (usadas em todas as fotos)*

Blazer de algodão, Iorane, R$ 1589*

Camisa de chiffon, Iorane, R$ 889*

Saia de chiffon, Iorane, R$ 1689*

Blazer de algodão, Skazi, R$ 1151,90*

Calça de algodão, Skazi, R$ 1439,90*

Camisa de tricoline, Forever 21, R$ 99,90*

Cinto de camurça, Von Gaw, R$ 452*

Anna usa:

Quimono de seda, A. Niemeyer PM, R$ 2710*

Cinto de couro, Von Gaw, R$ 515*

Louyse usa:

Camisa de crepe, Le Lis Blanc, R$ 1570*

Saia de crepe, Zara, R$ 209*

Camisa de crepe, Tig, R$ 1290*

Calça de sarja, Framed, R$ 472*

Vestido de crepe, Morena Rosa, R$ 649,90*

Calça de seda, Handred, R$ 1590*

Cinto de couro, Von Gaw, R$ 515*

Blazer de linho, À La Garçonne, R$ 2300*

Saia de linho, À La Garçonne, R$ 970*

Camisa de seda, Reinaldo Lourenço, R$ 1895*

Blazer de sarja, Adriana Barra, R$ 2190*

Calça de sarja, Adriana Barra, R$ 1390*

Camisa de seda, Adriana Barra, R$ 1100*

Louyse usa:

Camisa de seda, Ricardo Almeida, R$ 953*

Blusa de seda, Zara, R$ 209*

Saia de cetim, Zara, R$ 379*

Anna usa:

Camisa de chiffon e renda, Tig, R$ 630*

Saia de chiffon, NK Store, R$ 1690,90*

