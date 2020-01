Agora você pode se casar usando ‘Crocs’ brancos de paetês

Você, que está prestes a se casar e quer fugir dos saltos, mas acha os tênis informais demais, saiba que o mundo dos calçados, digamos, ~ diferentões, criou um modelo que pode atender às suas demandas por conforto.

Trata-se de um ‘Crocs’ (não-original, diga-se de passagem) feito pela marca ‘Princess Pumps’ especialmente para… noivas. O calçado de borracha, que respeita o design já conhecido dos modelos Clog de fábrica, é todo confeccionado a mão, customizável e chama atenção, principalmente, por ser todinho enfeitado com paetês furta-cor.

Dá uma olhadinha:

Se você simpatizou com a ideia, vale dizer que os sapatos estão à venda no e-commerce Etsy, que entrega aqui no Brasil. Com tamanhos que vão do 6 ao 14, respeitando a numeração britânica, ele sai por cerca de 92 libras esterlinas (algo em torno dos 471 reais + frete, de acordo com a cotação do dia).

E não acabou, viu? No site oficial da Crocs, acredite se quiser, também existem opções que podem ser usadas por aqueles que vão subir no altar em breve. Existem modelos de sandálias baixinhas com enfeites no cabedal, sapatilhas tipo slingback em tons de branco e até chinelos tipo slide com aplicações de flores.

E aí, você usaria?