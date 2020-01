Agora é possível comprar as botinhas felpudas da UGG no Brasil

Com fãs que vão de Charli XCX às irmãs fashionistas Bella e Gigi Hadid, a marca californiana UGG®, fundada em 1978, acaba de chegar, oficialmente, em terras brasileiras – essa é a primeira vez que a UGG é comercializada por aqui.

Por enquanto os calçados – mais de 20 modelos que vão além das famosas botinhas felpudas -, estão à venda através do site oficial da marca, que já entrou no ar. Além disso, foi lançado também um perfil do Instagram (@uggbr), para promover os produtos no Brasil.

O carro-chefe, como você já deve imaginar, são as botas, confeccionadas com pele natural de ovelhas. No site americano da UGG, a marca deixa claro que não cria ovelhas, e explica que a pele usada na confecção das botas é proveniente de um processo similar ao do couro: os animais são criados em fazendas (de fornecedores) para fins alimentares e produção de lã, e a pele é aproveitada no meio deste processo. É possível, ainda, acessar online a política de bem-estar animal realizada por eles.

Chinelos, tênis e sandálias estão entre as outras opções. Confira algumas a seguir:

Bota UGG Classic (preta), R$ 699 Bota UGG Classic (preta), R$ 699

Bota UGG Classic Short II (marrom), R$ 899 Bota UGG Classic Short II (marrom), R$ 899

Bota UGG Mini Bailey Button (caramelo), R$ 749 Bota UGG Mini Bailey Button (caramelo), R$ 749

Mocassim UGG Ansley (preto), R$ 549 Mocassim UGG Ansley (preto), R$ 549

Sandália UGG Fluff Yeah slide (rosa), R$ 499 Sandália UGG Fluff Yeah slide (rosa), R$ 499

Tênis UGG Olli (preto), R$ 599 Tênis UGG Olli (preto), R$ 599