Adriane Galisteu mostra como usar a moda de forma sensual na MANEQUIM

Adriane Galisteu na capa da MANEQUIM de março de 2011

Foto: Reprodução/MANEQUIM

Adriane Galisteu é mãe pela primeira vez aos 37 anos, mas afirma que não deixou de lado seu estilo sexy e suas rotinas de beleza por conta dos afazeres extras que ganhou com a maternidade.

A moda sensual ainda é a preferida da estrela, segundo conta na edição de março de 2011 da revista MANEQUIM. “Cortes assimétricos e caimentos fluidos são detalhes que deixam o visual exuberante, mas de maneira discreta”, resume.

O decote é outro recurso fashion essencial para a estrela, pois ele destaca os seios e valoriza o colo. “Se o decote é muito pronunciado, evite a barra curta demais”, ensina.

Tendências de Inverno

Tendências do inverno de 2011 e a grife Moschino ganham destaque na edição

Foto: Reprodução/MANEQUIM

Depois de acompanhar os desfiles do Fashion Rio e do São Paulo Fashion Week, a MANEQUIM traz resumo das principais tendências para atualizar as produções da estação. A transparência, que aparece com o uso de tecidos como a organza de seda, gazar e chifom, vem com força total.

O couro é outro item-chave da temporada. Fino e maleável, ele produz peças femininas, como vestidos ajustados, shorts e saias evasês. Tricô, textura e anos 1970 também estão entre as apostas para a próxima estação do frio.

Copie a Moschino

Criada em 1983 por Franco Moschino, a grife Moschino é conhecida por suas estampas divertidas, cores fortes e combinações inusitadas. A alfaiataria, a mistura de padronagens e acessórios dourados, como bolsas e cintos, também fazem parte do universo do estilista.

Combinando 15 peças inspiradas nas criações de Moschino, MANEQUIM montou 10 looks para serem usados em diversas ocasiões. Imperdível!

Assine a MANEQUIM