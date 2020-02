Maxicolares, pulseiras grandes e braceletes estão na moda e valorizam a produção. Mas eleja ou um outro para brilhar no look. Se optar por um colar marcante, vá com uma pulseira mais discreta. O mesmo vale para anéis maiores.

A tiracolo

A roupa é branca? Escolha uma bolsa de cor bem forte para compor o look. Cores fortes como azul, rosa, vermelho e amarelo são ótimas opções para levantar o estilo!

Destaque

Maxicolares são peças incríveis para transformar o vestido branco e dar um ar mais charmoso à produção. Tanto nos tons dourados quanto nos prateados, eles deixam o colo mais bonito.

Detalhes

Rendas e bordados deixam as peças mais estilosas. Se quiser, aposte em faixas rendadas ou barras bordadas, que chamam atenção pela delicadeza do estilo.

Make poderoso

Se você prefere investir na maquiagem para dar destaque à produção, então aposte em tons fortes e quentes, como batons vermelhos e laranja ou sombras coloridas, que sempre podem acompanhar o delineador preto.

Cinturinha marcada

Seja o seu vestido justo ou laguinho, cintos também dão aquele up no visual! Modelos com pedrarias combinam bem com vestidos mais básicos, enquanto os mais simples ficam ótimos com aqueles que têm detalhes, como rendas ou são de paetê.