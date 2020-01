Abra esta matéria para uma “surpresa rosa pastel” no look da Elle Fanning

Vamos fazer uma exercício: se você fosse uma “Princesa da Disney” na vida real, qual look você usaria? Em primeiro lugar, ele deveria ser rosa, certo? Tão rosa quanto o algodão doce mais rosa já criado. Além disso, teria que ser ~rodado~ porque uma princesa sempre está preparada para ir ao baile (mesmo quando tem que voltar para casa antes da meia-noite!). E, bem, como o ano é 2019, esse vestido precisa ter um toque de modernidade, talvez uma transparência? Isso, ele precisa ter camadas transparentes tão delicadas quanto o dedo indicador da Princesa Aurora antes dela espetá-lo no fuso da roca de fiar. E não dá para esquecer do laço, esse vestido precisa ter um grande e brilhante laço!

Brincadeiras à parte, essa é exatamente a descrição do vestido escolhido por Elle Fanning para subir ao palco da D23 Expo 2019, convenção organizada pela Disney para apresentar as novidades cinematográficas da empresa no último fim de semana. Lá, para contar um pouco de “Malévola: Dona do Mal”, a atriz incorporou real a personagem dela no filme (a já citada Aurora) e não economizou no rosa pastel.

O vestido da Kimhekim, marca comandada pelo designer coreano Kiminte Kimhekim, é absolutamente uma das criações mais frívolas já feitas e é basicamente uma escolha brilhante para esse tipo de evento no qual é preciso chamar atenção para o filme promovido. Porque se você é uma “Princesa da Disney” na vida real, use o look mais “Princesa da Disney” de todos, oras – com laço gigante e tudo!