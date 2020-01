A polêmica calcinha jeans é uma realidade e o preço é assustador

Quando a gente pensa em roupa de baixo, pensa em conforto, certo? No entanto, essa palavra não existe no vocabulário da Y/Project, grife de luxo que acabou de colocar no mercado uma calcinha jeans.

A marca parisiense (uma das favoritas da Rihanna!) já era conhecida pelas loucurinhas e desconstruções fashion, mas desta vez foi longe demais. A peça faz parte da coleção de verão 2019 deles e basicamente imita a modelagem de uma calça cintura-alta com um corte asa-delta. Ah, e ela tem bolsos! Três!

Para as interessadas, ela já está disponível para compra na SSENSE com um preço não muito convidativo: 315 dólares. Como a moeda norte-americana está pela hora da morte no Brasil, na hora de converter o valor fica em mais de 1200 reais. E quase todas as numerações já estão esgotadas.

Aparentemente conforto também não está no vocabulário dessa galera…