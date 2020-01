A collab entre Prada x Adidas vai rolar e só nos resta preparar o bolso

Após diversos rumores, o sonho de princesa de muita gente aconteceu: a collab chiquíssima entre Prada x Adidas vai mesmo acontecer. E, ó, não vai ser só um lance, não, a promessa é de um romance e ele deve durar pelo menos um ano! O primeiro fruto desse ~casamento~, dois tênis, será lançado já em dezembro deste ano.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, os novos produtos serão inspirados nos legados das duas marcas no universo fashion e do sportswear, mas, claro, com um olhar no futuro. “Essa colaboração foi construída em uma autêntica fusão de moda e performance – o legado esportivo da adidas, aliado com seu visionário desenvolvimento tecnológico, mescla-se a reconhecida história da Prada com materiais de couro, e seu incomparável panorama de luxo e qualidade, sinônimo das marcas originárias da Itália”, diz o release.

Segundo as infos divulgadas, está no pacote também um sneaker de performance influenciado pela navegação à vela, que será revelado em 2020. Em edições limitadas, os produtos devem ser produzidos inteiramente pela Prada, na Itália.

Para preparar o bolso!